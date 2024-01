Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 16-Jähriger nach mutmaßlichem versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Ein 16-jähriger deutscher Staatsangehöriger ist am Samstagnachmittag nach einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt vorläufig festgenommen worden. Er wurde im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der eine Untersuchungshaft anordnete.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten ein 16-Jähriger und ein 15-jähriger Jugendlicher gegen 17.30 Uhr im Bereich des Albtalbahnhofes in Karlsruhe aus noch nicht geklärter Ursache in Streit. Dabei verletzte der mutmaßliche Täter den 15-Jährigen mit einem Messer. Dieser kam daraufhin mit einer glücklicherweise nicht lebensbedrohlichen Stichverletzung im Thoraxbereich in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Angreifer konnte im Zuge eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen aufgespürt und vorläufig festgenommen werden.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Fabian Schür, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Dennis Krull, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell