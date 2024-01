Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Angestellte eines Kiosks schlägt Räuber in die Flucht - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend kurz vor Ladenschluss versucht einen Kiosk in Karlsruhe-Oberreut zu überfallen. Sie flohen anschließend ohne Beute.

Den bisherigen Feststellungen zufolge betraten zwei maskierte Männer gegen 18.20 Uhr das Geschäft in der Otto-Wels-Straße. Dort bedrohten sie offenbar mit Schlagstöcken eine Mitarbeiterin und forderten Bargeld. Die Angestellte rief daraufhin ihren Hund. Noch bevor der Schäferhund Mischling in den Verkaufsraum kam, flüchteten die mutmaßlichen Räuber in Richtung der Eugen-Geck-Straße.

Bei einem der Verdächtigen soll es sich um einen 20 bis 30-jährigen, etwa 185cm großen Mann gehandelt haben. Er trug offenbar eine grob gestrickte Maske mit Aussparungen an den Augen und am Mund sowie eine schwarze Lederjacke. Zudem war er wohl mit einem Teleskopschlagstock bewaffnet.

Ebenfalls mit einem Teleskopschlagstock war der zweite mutmaßliche Räuber bewaffnet, der als 40 - 50-jähriger Mann beschrieben wurde. Er sei etwa 170cm groß und mit einer schwarzen Jacke mit einem weißen, runden Emblem am linken Ärmel bekleidet gewesen. Er hätte wohl einen Oberlippenbart getragen und habe mit hiesigem Dialekt gesprochen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Identifizierung der Verdächtigen.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Dennis Krull, Pressestelle

