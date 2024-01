POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kabeldiebstahl auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Wie bereits berichtet, geriet in der Silvesternacht gegen 00:40 Uhr eine Terassenüberdachung zweier Doppelhaushälften in der Karlstraße in Rheinstetten in Brand. Anschließend griff der Brand auf das Gebäude über, sodass es Sachschaden von rund 1.000.000 Euro entstand. Die Brandursache war ...

mehr