Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sprengung eines Geldautomaten

Neustadt an der Orla (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 03.30 Uhr, kam es durch bisher unbekannte Täter in Neustadt an der Orla in der Rodaer Straße zu einem Angriff, mutmaßlich durch Sprengung, auf einen Geldautomaten. Anschließend flüchteten diese mit einem dunklen Fahrzeug. Die Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen dauern noch an. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, welche dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden

