Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unklarer Unfallhergang im Kreisverkehr - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 28.06.2024, gegen 13.10 Uhr, kam es im Kreisverkehr Basler Straße / Schillerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 60-jährigen Pkw-Fahrer und einem 49-jährigen Mountainbike-Fahrer. Der 60-Jährige befuhr die Basler Straße und wollte den Kreisverkehr geradeaus in Richtung Innenstadt durchfahren. Der 49-Jährige befuhr die Schillerstraße und wollte den Kreisverkehr ebenfalls geradeaus in Richtung Clara-Immerwahr-Straße durchfahren. Zwischen der Einfahrt Schillerstraße und der Ausfahrt Basler Straße in Richtung Innenstadt kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mountainbike-Fahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten sucht die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

