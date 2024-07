Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Diebe in Bad Bellingen und Rheinweiler unterwegs

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 26.06.2024 bis Freitag, 28.06.2024, wurde aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Weingartenstraße ein verschlossenes Pedelec der Marke Cube entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.800 Euro.

Am Sonntag, 30.06.2024, vermutlich in dem Zeitraum zwischen 02.00 Uhr bis 03.00 Uhr, wurde von einem Fahrradträger, welcher an einem Pkw angebracht war, ein verschlossenes Pedelec der Marke Focus entwendet. Der Pkw stand auf dem Parkplatz in der Badstraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

Auch am Sonntag, 30.06.2024, in dem Zeitraum zwischen 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr, ebenfalls auf dem Parkplatz in der Badstraße, schlug ein Unbekannter eine Seitenscheibe eines Pkw ein, um aus dem Kofferraum eine Handtasche sowie einen kleinen Koffer zu entwenden.

