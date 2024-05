Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.05.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Assamstadt: Unfall mit Verletzten

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall bei Assamstadt aus. Eine 40-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit ihrem Skoda auf der Landesstraße 513 zwischen Assamstadt und Horrenbach unterwegs, als sie aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Wagen kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Bei dem Zusammenstoß wurden die Fahrerin und ihre beiden auf der Rückbank transportierten Kinder im Alter von 7 und 3 Jahren leicht verletzt. Alle drei wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Schaden am Fahrzeug auf circa 6.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

