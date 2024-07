POL-FR: Weil am Rhein: Wegen mutmaßlicher Ablenkung durch Mobiltelefon Unfall verursacht - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntag, 30.06.2024, kurz vor 18.00 Uhr, zwei unbekannte Männer, welche an einem Pkw eine Seitenscheibe einschlugen. Der Pkw würde auf einem Parkplatz in der Straße "Am Wasserwerk" stehen. Vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die beiden unbekannten Männer. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Aus der Mittelkonsole des Pkw wurden eine Uhr sowie eine Sonnenbrille ...

