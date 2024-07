POL-FR: Weil am Rhein: Pedelec und Fahrradanhänger aus Fahrradraum entwendet

Freiburg (ots) - Am Samstagabend, 29.06.2024, gegen 18:30 Uhr, ist ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer in Wutöschingen gegen ein geparktes Auto gestoßen. Der 79-jährige hatte beim Ausparken auf einem Parkplatz leicht das andere Fahrzeug touchiert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von knapp 1000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde die ...

mehr