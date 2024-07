POL-FR: Klettgau: Vier Verletzte nach Frontalkollision - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Ein hölzernes Schneidebrett hat am Freitagabend, 28.06.2024, in einer Wohnung eines Hauses in Bonndorf geglimmt. Nachdem sich der Hausrauchmelder in der betroffenen Wohnung aktiviert hatte, wurde gegen 21:15 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte das bereits angeschmorte Schneidebrett von der eingeschalteten Herdplatte ziehen. Außer am Brett wurde nur noch ein Plastikdeckel beschädigt. Zum ...

