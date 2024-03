Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht -

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (29.03.2024), gegen 20:55 Uhr, befand sich eine Streife des Polizeireviers Ludwigsburg bei einer Verkehrskontrolle in der Arsenalstraße auf Höhe des Arsenalplatzes. Dort fiel der Besatzung ein vorbeifahrender, weißer Pkw, Mercedes-Benz C63s AMG, auf. Dieser beschleunigte so rasant in Richtung Wilhelmstraße, dass sich die Klappensteuerung des hochmotorisierten Fahrzeugs öffnete und daraus resultierend unnötiger Lärm entstand. Zudem war an dem Pkw das hintere amtliche Kennzeichen nicht angebracht. Es wurde versucht, den Pkw einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Pkw konnte im Zuge der Fahndung zunächst im Bereich der Stuttgarter Straße in Richtung Stuttgart, wenig später in der Frankfurter Straße in Ludwigsburg-Eglosheim sowie nochmals im Bereich Heilbronner-/ Marbacher-/ Stuttgarter Straße jeweils kurzzeitig gesichtet werden. An letzterer Örtlichkeit wich der Pkw einem, sich auf der Heilbronner Straße an der Fahndung beteiligten Streifenfahrzeug aus, um eine Kollision zu vermeiden. Letztlich setzte der Pkw seine Fahrt auf der B27 in Richtung Tammerfeld fort, ehe dieser an der Anschlussstelle LB-Nord auf die BAB 81 in Richtung Heilbronn auffuhr. Der Pkw fiel durch nicht angebrachte Kennzeichen, überhöhte Geschwindigkeit, lautstarke Fahrweise sowie zwei Rotlichtverstöße auf. Die Fahndung erfolgte mit mehreren Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und im Bereich der BAB mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers. Die Ermittlungen zu diversen Verkehrsdelikten wurden durch das Polizeirevier Ludwigsburg übernommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt, dem Fahrzeug sowie dessen Insassen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 18 5353 oder per E-Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

