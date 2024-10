Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Handys gestohlen

Unbekannte haben am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr mehrere ausgestellte Mobiltelefone aus einem Geschäft im Bodenseecenter gestohlen. Die Diebe betraten den Shop offenbar kurz nach Laden-Öffnung, nahmen die hochpreisigen Geräte der Marke "Apple" in einem unbeobachteten Moment an sich und ergriffen damit die Flucht. Die Ermittlungen, zu denen auch die Auswertung von Überwachungskamera-Aufnahmen zählt, dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Baum auf der Fahrbahn - Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 25 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall am Mittwoch gegen 0.45 Uhr auf der B 30. Der Audi-Fahrer war zwischen Friedrichshafen und dem Seewald-Kreisel unterwegs und erkannte zu spät, dass vor ihm ein Baum auf die Straße gestürzt war. Der 25-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in das Geäst. Der Audi, an dem rund 2.000 Euro Sachschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um den umgestürzten Baum.

Überlingen

Mit 2,4 Promille zum Schnellimbiss - Unfall

Die Idee, alkoholisiert ins Auto zu steigen, um sich bei einem Schnellimbiss in der Abigstraße kulinarisch zu versorgen, endete für einen 38-Jährigen am Dienstagabend in einem Fiasko. Im Drive-In fuhr der Mann gegen 20.30 Uhr zunächst gegen ein Metalltor und kurz darauf einem wartenden Dacia auf. Der Versuch, nach dem Unfall das Weite zu suchen, scheiterte, weil sich beim Rückwärtsfahren ein überfahrener Plastikkorb im Wagen verkeilte. Ein Zeuge nahm dem deutlich alkoholisierten 38-Jährigen den Fahrzeugschlüssel ab. Polizisten mussten den unkooperativen Mann aus seinem Auto befördern und brachten ihn zur Blutentnahme in eine Klinik, nachdem eine Atemalkoholmessung bei ihm über 2,4 Promille angezeigt hatte. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes sowie den Autoschlüssel, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn ein. Der beim Unfall und dem kurzen Fluchtversuch entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Sipplingen

Zusammenstoß zweier Autos

Etwa 7.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstag gegen 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 zwischen Sipplingen und Ludwigshafen. Ein 38 Jahre alter Ford-Lenker bog von einem Parkplatz verbotenerweise nach links auf die Straße ein und übersah dabei offenbar den von rechts kommenden BMW eines 30-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Hagnau

Gegen Hauswand gerollt

Die Autofahrt eines offenbar ungeduldigen 60-Jährigen endete am Dienstag gegen 15.15 Uhr vorerst an einer Hauswand. Der Mercedes-Fahrer wollte von der Ittendorfer Straße auf die stark frequentierte Bundesstraße in Richtung Friedrichshafen einfahren. Mutmaßlich weil er keine Lücke fand, stieg er kurzerhand aus seinem Wagen aus, um die Fußgängerampel der Durchfahrtsstraße zu betätigen. Aus Unachtsamkeit vergaß er jedoch, sein Auto gegen Wegrollen zu sichern. In der Folge rollte der Mercedes eigenständig über die Kreuzung und kam an der gegenüberliegenden Hauswand zum Stehen. Während sich der Sachschaden am Pkw auf rund 2.000 Euro beläuft, fiel dieser am Gebäude geringer aus.

Frickingen

Autoscheibe eingeschlagen

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr die Fahrerscheibe eines in der Saudstraße in Altheim abgestellten Wagens eingeschlagen. An dem orangefarbenen Fiat Panda entstand dabei mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

