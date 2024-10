Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Drogenvortest schlägt auf Amphetamin und Cannabis an

Auf Amphetamin und Cannabis hat der Drogenvortest am Dienstagvormittag bei einem 43-jährigen Autofahrer angeschlagen. Beamte des Polizeireviers Ravensburg führten in der Jahnstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch und beendeten die Fahrt des 43-Jährigen, nachdem dieser Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln zeigte. Im Wagen wurden die Beamten zudem fündig: Sie stellten ein kleines Döschen mit Amphetamin sicher. Der Fahrzeuglenker musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet neben der Bußgeldanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auch eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Amphetamin.

Fronreute

Überholt und gegen Baum geprallt - Autofahrer leichtverletzt

Bei einem misslungenen Überholmanöver ist am Dienstagnachmittag ein 25-Jähriger auf der L 291 zwischen Baienbach und Blitzenreute von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt. Der Autofahrer hatte Glück im Unglück: er wurde eher leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am BMW des 25-Jährigen entstand derweil wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße ab etwa 16.30 Uhr zunächst voll und später einseitig gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst rückte auch die Feuerwehr zu dem Verkehrsunfall aus. Andere Verkehrsteilnehmer wurden durch das Überholmanöver offensichtlich nicht gefährdet.

Weingarten

Kupferkabel gestohlen

Kupferkabel haben Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag vom Gelände des Lindenhofstadions in der Ettishofer Straße gestohlen. Die Unbekannten machten sich am Sicherungskasten zu schaffen, nahmen rund 55 Meter des freiliegenden Kabels mit und transportierten dieses mutmaßlich mit einem Transportfahrzeug ab. Der Diebstahlsschaden wird auf knapp 2.000 Euro beziffert. Hinweise von Personen, die zwischen 17.45 Uhr und 14 Uhr im Bereich des Stadions auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 an das Polizeirevier Weingarten zu wenden.

Königseggwald

Unfall beim Überholen fordert zwei Verletzte

Glücklicherweise glimpflich ist ein Verkehrsunfall ausgegangen, der sich am Dienstag kurz nach 16 Uhr auf der L 288 zwischen Unterweiler und Königseggwald ereignet hat. Eine 31 Jahre alte Seat-Fahrerin war in Richtung Königseggwald unterwegs und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Transportfahrzeugs an. Beim Ausscheren übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Hyundai und stieß mit dem Auto der 65-Jährigen zusammen. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Am Wagen der Unfallverursacherin beläuft sich der Sachschaden auf rund 10.000 Euro, am Hyundai wird dieser auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten abtransportiert werden.

Bad Waldsee

Maschinen von Baustelle gestohlen

Unbekannte haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen auf einer Großbaustelle in Ballenmoos einen Baucontainer aufgebrochen und zahlreiche Maschinen gestohlen. Insgesamt nahmen die Diebe 45 Geräte der Marke "Hilti" mit, der Diebstahlsschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Bad Waldsee

Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei am Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr einen Mann, der offenbar versucht hatte, in ein Restaurant in der Bahnhofstraße einzusteigen. Eine Zeugin hatte verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bahnhofs bei der Polizei gemeldet, woraufhin die Beamten der Sache nachgingen. Sie trafen den 37-Jährigen an, als er dabei war, die Tür des Restaurants zu beschädigen. Auf Ansprache ergriff er die Flucht. Die Einsatzkräfte konnten ihn stoppen und nach dem Einsatz von Pfefferspray vorläufig festnehmen. Gegenüber den Polizisten machte er im weiteren Verlauf einen psychisch angeschlagenen Eindruck, weshalb er zur Beobachtung und Versorgung seiner leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht wurde. Bei seiner Tat richtete er mehrere hundert Euro Sachschaden an. Ihn erwartet eine Anzeige.

Wangen im Allgäu

Frauen blöd angemacht - Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung

Weil sie zwei junge Frauen blöd angemacht haben und sich zu Beleidigungen und einer verbalen Drohung hinreißen ließen, müssen zwei 44 und 59 Jahre alte Männer mit Anzeigen rechnen. Die beiden 19 und 25 Jahre alten Frauen waren mit einem Hund im Bereich Elitzer See spazieren, als das Tier in der Nähe der Männer offenbar kurz bellte. Die beiden ernteten in der Folge mehrere Sprüche ihrer Gegenüber, die entsprechend der Schilderungen der jungen Frauen jegliche guten Sitten vermissen lassen und darüber hinaus strafrechtlich relevant sind. Eine Polizeistreife stellte die beiden Männer zur Rede und erteilte ihnen einen Platzverweis.

Isny im Allgäu

Autofahrer flüchtet - Festnahme

Vor einer Polizeikontrolle ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden ein 43-Jähriger mit seinem Audi geflüchtet. Doch die Flucht war von kurzer Dauer: die Beamten hatten den Mann erkannt und kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift festgenommen. Er war aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben. Auf den 43-Jährigen, bei dem ein Drogenvortest positiv auf Cannabis anschlug und der keinen Führerschein besitzt, kommen nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Missachtens von polizeilichen Weisungen zu. Auch seine Partnerin und Halterin des Pkw muss mit einer Anzeige rechnen, da sie dem 43-Jährigen den Wagen offensichtlich überlassen und somit die Fahrt zugelassen hatte.

Aichstetten / A 96

Aus Unachtsamkeit gegen Leitplanke geraten

Aus Unachtsamkeit ist am Montag kurz vor 13.30 Uhr ein 71-Jähriger auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten mit seinem Citroen gegen die Mittelleitplanke geraten. Der Senior schrammte mit seinem Wagen an der Leitplanke entlang und verursachte hierdurch an seinem Fahrzeug einen Sachschaden von schätzungsweise rund 10.000 Euro. Verletzt wurde der Mann glücklicherweise nicht.

