Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen im Allgäu

Einbruch in Jugendhaus geklärt

Nachdem Unbekannte zwischen dem 29.06. und 01.07. dieses Jahres in ein Jugendhaus in der Leutkircher Straße eingestiegen sind (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5813632), hat das Polizeirevier Wangen im Allgäu in Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier Ravensburg zwischenzeitlich einen 17-jährigen als Tatverdächtigen ermittelt. Am Tatort gesicherte Spuren führten zwischenzeitlich zu dem Teenager, bei dem am Dienstag dieser Woche die Beamten mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Türe standen. Bei ihrem Einsatz stellten die Polizisten in den Räumlichkeiten des jungen Mannes Diebesgut und Beweismittel sicher. Dabei stießen sie auch auf kleinere Mengen Betäubungsmittel. Der Tatverdächtige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Aichstetten / A 96

Verkehrskontrollen

Bei größer angelegten Verkehrskontrollen am Mittwochabend im Bereich der A 96 haben Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg gemeinsam mit dem Zoll gleich mehrere Kontroll-Treffer gelandet. Neben mehreren Personen, die zur Aufenthaltsermittlung in den Fahndungssystemen ausgeschrieben waren, waren zwei Fahrzeuglenker ohne Führerschein unterwegs. Ebenso musste ein 48-Jähriger seinen Wagen stehen lassen, der Cannabis und darüber hinaus auch noch Alkohol konsumiert hatte. Im Zuge der Kontrollen wurden auch rund eine Hand voll Straftaten wie Zollverstöße, Betrug und unerlaubter Aufenthalt aufgedeckt. Die Betroffenen müssen nun mit Strafanzeigen rechnen.

Ravensburg

Zwei junge Männer liefern sich Verfolgungsfahrt

Zwei junge Männer haben sich am Mittwochabend eine halsbrecherische Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Beamte des Polizeireviers Ravensburg hatten in der Jahnstraße eine Kontrollstelle eingerichtet, als gegen 22.30 Uhr ein BMW mehrere Meter davon entfernt wendete und flüchtete. Eine Streife nahm die Verfolgung auf, die über den Goetheplatz und die Tettnanger Straße bis nach Siggenweiler und Oberhofen führte. Bei ihrer Fahrt durch die Ravensburger Südstadt beschleunigten die Flüchtigen dabei auf Geschwindigkeiten von schätzungsweise bis zu 170 km/h. Dabei nahm der Fahrer auch keine Rücksicht auf etwaige 30er Zonen. An einer Baustelle bei Oberhofen, an der zwei Pkw an der roten Ampel warteten, fuhr der BMW nahezu ungebremst durch, obwohl hier Radfahrer entgegenkamen. Nachdem der Wagen aus dem Sichtfeld der Beamten geriet, fahndeten mehrere Streifen nach dem Pkw und stellten diesen geparkt bei Schwarzenbach fest. Ein zwischenzeitlich hinzugerufener Spürhund der Polizeihundestaffel führte die Einsatzkräfte schließlich auf die Fährte der beiden jungen Männer, die kurze Zeit später versteckt in einer Scheune festgenommen wurden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Flucht und wer den Wagen gelenkt hat, dauern an. Beide Betroffenen standen offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen die 20-Jährigen wurden Strafverfahren wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Personen, die die waghalsige Flucht beobachtet haben, oder durch diese möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Isny im Allgäu

Alkoholisierter Autofahrer gestoppt

Den Grenzwert von 0,5 Promille Alkohol hat ein 37-Jähriger am Donnerstagabend bei einer Verkehrskontrolle in der Lindauer Straße überschritten. Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu hatten den Autofahrer gestoppt und mit ihm einen Alkoholvortest durchgeführt. Er musste auf dem Polizeirevier einen zweiten, gerichtsverwertbaren Test durchführen und die Heimreise ohne Wagen fortsetzen. Auf den 37-Jährigen kommen mehrere hundert Euro Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

Weingarten

Drogentest bei Autofahrerin positiv

Auf Cannabis schlug der Drogenvortest einer 23-Jährigen an, die am Donnerstag kurz vor 1 Uhr von einer Polizeistreife in der Wolfegger Straße kontrolliert wurde. Die Fahrerin hatte eigenen Angaben zufolge zuletzt einige Tage vor der Fahrt Marihuana konsumiert. Sie musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Auswertung dieser wird zeigen, ob sie den gesetzlichen Grenzwert überschritten und in der Folge mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen muss. Ihre Fahrt durfte sie nicht fortsetzen.

Weingarten

Beim Abbiegen Entgegenkommende übersehen

Rund 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochnachmittag eine 31-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen von der B 32 in Richtung Staig auf die B 30 eine Entgegenkommende übersehen hat. Die Ford-Lenkerin prallte in der Folge wuchtig in den entgegenkommenden VW. Verletzt wurde niemand, der Ford musste abgeschleppt werden.

Bad Waldsee

Polizei sucht nach möglichem Unfall Ersthelfer

Nach Ersthelfern, die am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Bahnhofstraße einer 60-jährigen Passantin aufgeholfen haben, sucht der Polizeiposten Bad Waldsee. Die Frau war gestürzt, als sie mutmaßlich von einem rangierenden Postfahrzeug touchiert worden war. Da hinsichtlich des möglichen Unfallhergangs noch offene Fragen bestehen, bitten die später hinzugerufenen Polizisten die beiden Ersthelfer darum, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden. Einer der Ersthelfer soll einen Vollbart und ein rot kariertes Hemd getragen haben. Etwaige weitere Zeugen des Sachverhalts dürfen sich gerne ebenfalls melden.

Fronreute

Linienbus fährt auf - schätzungsweise über 20.000 Euro Sachschaden

Ohne Verletzte ging ein Verkehrsunfall aus, bei dem am Mittwochmorgen kurz vor 7 Uhr auf der B 32 zwischen Altshausen und Blitzenreute ein Linienbus bei dichtem Nebel auf einen Vorrausfahrenden aufgefahren ist. Bei seinem anschließenden Ausweichmanöver streifte der Omnibus-Fahrer noch einen entgegenkommenden sowie einen weiteren Pkw auf der rechten Fahrspur. Insgesamt wurden bei dem Verkehrsunfall neben dem Bus drei Fahrzeuge teils erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Ein Audi und ein Mercedes mussten abgeschleppt werden.

Baindt / B 30

Auffahrunfall

An einem Stauende ist am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr ein 56-jähriger Sprinter-Fahrer auf der B 30 zwischen den Anschlussstellen Weingarten und Baindt einem Opel aufgefahren und hat dabei Sachschaden von rund 13.000 Euro verursacht. Der 33 Jahre alte Fahrer des Opel klagte nach der Kollision über Schmerzen im Nacken, er wurde von einem Rettungsdienst zu weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

