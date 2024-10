Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Tankstelle

Stavenhagen (ots)

Kurz nach Mitternacht ist ein bisher unbekannter Mann in die Tankstelle in der Werdohler Straße in Stavenhagen eingebrochen. Scheinbar wurde die Scheibe so lange und stark eingeschlagen, bis das Loch für den Täter groß genug zum Einsteigen war.

Was der Unbekannte genau gestohlen hat und in welcher Schadenshöhe, kann noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden durch den Einbruch beträgt etwa 4.000 Euro.

Durch Zeugen, die den Einbrecher gesehen haben, wird er wie folgt beschrieben: zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß, Mitte 20, schlank, komplett schwarz gekleidet mit Kapuze und schwarzem Rucksack auf dem Rücken.

Zudem geht die Polizei davon aus, dass sich der Mann beim Einbruch Schnittverletzungen zugezogen haben könnte, die jemandem - womöglich auch einem Arzt - auffallen könnten.

Wer weitere sachdienliche Hinweise zum Täter machen kann oder in dem Bereich zwischen Mitternacht und etwa 00:30 Uhr ebenfalls etwas beobachtet hat, wendet sich bitte an die Polizei in Malchin unter 03994 / 2310 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell