POL-WE: Reifen zerstochen + Böschung runtergefahren + Schwerer Unfall am Kreisverkehr + Umgekippt

Karben- Kloppenheim: Reifen zerstochen

In einer Tiefgarage in der Franz-Krug-Straße stachen Unbekannte in einen Reifen eines dort geparkten roten VW Golf. Der etwa 100 Euro hohe Schaden entstand zwischen Samstag, 28. September, 16 Uhr, und Montag, 11 Uhr. Die Polizei in Bad Vilbel sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Nidda: Böschung runtergefahren

"Das hätte schlimmer ausgehen können" - so könnte das Fazit lauten zu einem Unfall, der sich am Dienstagmorgen (1. Oktober) auf der B457 am Abzweig nach Bad Salzhausen ereignete. Gegen 8.05 Uhr geriet ein 19-jähriger Fahrer aus Lich auf dem Weg von Harb nach Nidda aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr der Ford Fiesta eine mehrere Meter hohe Böschung hinunter, bevor er an den dortigen Schienen zum Stehen kam. Der Fahrer kam mit vermutlich leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Bis der PKW gegen 12.10 Uhr durch ein Abschleppunternehmen geborgen wurde, war die Bahnstrecke sowie die B457 teilweise gesperrt.

Karben: Schwerer Unfall am Kreisverkehr

Am Kreisverkehr der Burg-Gräfenröder-Straße geriet ein 39-jähriger Karbener in einem VW Tiguan aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich am Dienstagmorgen (1. Oktober) gegen 6.50 Uhr. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ordnete das Hinzuziehen eines Gutachters zur Rekonstruktion des Unfalls sowie eine Blutentnahme beim Fahrer an. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den VW, gegen 11.20 Uhr war die Straße wieder frei. Zeugen des Unfalls, die diesbezüglich noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06101/54600 zu melden.

Gedern- Wenings: Umgekippt

Auf der Straße Am Breul in Richtung Ortseingang kippte am Dienstag (1. Oktober) ein LKW nach einem Ausweichmanöver gegen 9.10 Uhr nach rechts um. Ursächlich für das Ausweichmanöver war offenbar ein entgegenkommender PKW. Ob nun der LKW oder der PKW zu weit in der Fahrbahnmitte unterwegs war, konnte bislang nicht geklärt werden. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht, der LKW-Fahrer und die PKW-Fahrerin blieben unverletzt. Für eine geringe Menge ausgelaufenen Dieselkaftstoff und zur Absicherung der Unfallstelle kam die Feuerwehr zum Einsatz. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Büdingen zu melden (Telefonnummer 06042/96480).

