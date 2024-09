Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wetteraukreis: Diebstahl beim Geldwechseln

Friedberg (ots)

Die Polizei erhielt am Dienstag, 24. September, drei Meldungen zu Trickdiebstählen, die als sogenannter Wechselfallendiebstahl von statten gingen. Aufgrund der gleichen Tatbegehungsweise und auch sehr ähnlicher Personenbeschreibung geht die Polizei davon aus, dass es sich um die gleiche Täterin handelt, die gestern in Karben, Bad Nauheim und Butzbach in Friseurläden Geld entwendete. Gegen 11 Uhr betrat sie einen Laden im Karbener Weg in Groß-Karben und täuschte vor, Haargel kaufen und mit einem 200 Euro- Schein bezahlen zu wollen. Als die Mitarbeiterin das Wechselgeld bereitlegte, stornierte die unbekannte Frau den Kauf und erhielt ihren Geldschein zurück. Offenbar schaffte sie es dabei, zwei 50 Euro-Scheine unbemerkt zu klauen. In der Rathausstraße in Rödgen gab sie gegen 13.15 Uhr vor, ein Shampoo mit einem 200 Euro-Schein bezahlen zu wollen. Mit Preisverhandlungen lenkte sie die Mitarbeiterin ab, gab letztlich das Shampoo und einen Teil des bereits erhaltenen Wechselgelds zurück und erhielt dafür ihren Schein wieder. Wenige Augenblicke später bemerkte die Mitarbeiterin das fehlende Wechselgeld, konnte aber die Diebin mit den fehlenden 100 Euro nicht mehr einholen. Gegen 14 Uhr scheiterte die vermutlich gleiche Frau in Nieder-Weisel in der Straße Am Markt bei ihrem Vorhaben, den 200 Euro-Schein wechseln zu wollen. Dennoch schaffte sie es unbemerkt, die Spardose mit Trinkgeld von der Theke mitzunehmen.

Die Frau wird als 45 bis 50 Jahre alt und etwa 165cm groß beschrieben. Sie hat schwarze, zum Zopf gebundene Haare und war mit einer beigen Jacke bekleidet. Teils beschrieben Zeugen sie als "rumänisch" oder mit "slawischen Akzent".

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer hat die Frau gesehen und kann die Angaben ergänzen? Wer hat beobachtet, mit wem die Frau unterwegs ist oder ob sie ein Fahrzeug genutzt hat? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell