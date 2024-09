Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + 27-Jähriger spricht Kinder und Jugendliche an + Geräte aus Schulmensa gestohlen + Volvo beschmiert +

Friedberg (ots)

--

Büdingen-Düdelsheim: 27-Jähriger spricht Kinder und Jugendliche an / Polizei sucht Zeugen

Am 15.09.2024 (Sonntag) trug ein 15-Jähriger in der Wilhelm-Leuschner-Straße Flyer aus. Ein Radfahrer stoppte, stieg ab und verwickelte den Jugendlichen in ein auf Englisch geführtes Gespräch. Hierbei liefen sie unter anderem über die Otto-Bepler-Straße, wo der Mann sein schwarzes Fahrrad abstellte, und den Fasanenweg. Währenddessen zog der Unbekannte dem Jungen den Rucksack vom Rücken und umgriff ihn von hinten, als ob er ihn einrenken wollte. Im Fasanenweg verabschiedete sich der Mann.

Der Jugendliche beschreibt den Mann als zwischen 20 und 30 Jahre alt, dunkelhäutig und Vollbart-Träger. Er war ca. 170 cm groß und dunkel gekleidet. Er fuhr auf einem schwarzen Fahrrad.

Am 22.09.2024 (Sonntag), gegen 16.30 Uhr, saßen vier Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren in der Hauptstraße in Höhe einer Zahnarztpraxis auf einer Bank. Ein Mann auf einem Rad stoppte und sprach sie auf Englisch an, warum sie ihn so anschauen würden. Anschließend beleidigte er die vier und gab einem der Jungen mit der flachen Hand einen leichten Klapps gegen den Hinterkopf. Etwa eine Stunde später gingen die Kinder in Richtung Spielplatz und trafen wieder auf den Radfahrer, der sie erneut ansprach. Eine Passantin mischte sich ein, worauf der Mann davonradelte.

Aufgrund eines Hinweises nahmen Polizisten den 27-jährigen Täter noch am selben Tag fest. Nach der Personalienfeststellung, seiner erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Gefährderansprache wurde er aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Beleidigung.

Die Polizei schließt nicht aus, dass der 27-jährige Mann aus Afghanistan auch Tage zuvor den 15-Jährigen in der Wilhelm-Leuschner-Straße ansprach.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

- Wer hat den Jugendlichen mit dem Radfahrer am 15.09.2024 in Düdelsheim beobachtet? - Wer hat das Aufeinandertreffen des 27-Jährigen mit den vier jungen Menschen am 22.09.2024 in der Hauptstraße in Höhe einer Arztpraxis beobachtet?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Butzbach: Aus Schulküche bedient -

Einbrecher suchten in den zurückliegenden Wochen den Neubau der Degerfeldschule in der Astrid-Lindgren-Straße auf. Zwischen dem 29.08.2024 (Donnerstag), gegen 16.00 Uhr und dem gestrigen Mittwochmorgen verschafften sich die Diebe Zutritt zur Mensa und bauten zwei Kombidämpfer sowie zwei Beckenfriteusen aus und ließen einen Tellerwagen mitgehen. Die Kombidämpfer wiegen jeweils rund 500 kg. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter ihre rund 40.000 Euro teure Beute mit einem Transporter oder einem Anhänger vom Schulgelände in Sicherheit brachten. Zeugen, die die Täter im genannten Zeitraum beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auf dem Gelände auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 an die Polizeistation in Butzbach zu wenden.

Echzell: Graffiti auf Volvo -

Ein Unbekannter brachte in der Bisseser Straße ein Graffiti auf die Beifahrerseite eines dort geparkten schwarzen SUV auf. Der Volvo "XC90" stand zwischen Montag, gegen 18.00 Uhr und Mittwoch, gegen 17.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 22. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell