Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Graffiti gesprüht

Polizei bittet um Mithilfe

Friedberg (ots)

--

Friedberg: Die Augustinerschule, die Kreisverwaltung und das Hochbauamt rückten gestern Abend in den Fokus eine unbekannten Graffiti-Sprayers. Gegen 19.00 Uhr entdeckte eine Zeugin den fragwürdigen Künstler an der Augustinerschule. Er hatte mit schwarze Sprühfarbe zwei etwa 100 x 50 cm große Tags an Wände aufgebracht. Der Unbekannte war zwischen 20 und 25 Jahre und von großer, dünner Statur. Er war mit einer schwarzen Jacke, einer blauen, engen Hose sowie einer Kappe oder Mütze bekleidet und trug Kopfhörer. Nachdem er entdeckt worden war, rannte er mit seiner Sprühdose in der Hand in Richtung Europaplatz davon. Wenig später entdeckten Polizisten gleiche Tags an der Fassade der Kreisverwaltung und des Hochbauamtes. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann weitere Angaben zu dem Sprayer machen? Wo ist der Mann gestern Abend noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell