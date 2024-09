Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Butzbach: Schwerer Unfall mit Verletzten- A5 stundenlang gesperrt

Friedberg (ots)

Fünf Leichtverletzte, drei Schwerverletzte, 24.500 Euro Schaden und eine in nördliche Richtung fünfeinhalb Stunden gesperrte A5- das sind die Folgen eines Unfalls, der gegen 21.25 Uhr passierte. Eine 30-jährige Smart-Fahrerin aus Bad Nauheim geriet direkt nach dem Auffahren auf die A5 an der Anschlussstelle Bad Nauheim ins Schleudern und kollidierte mit der Betonleitwand auf der linken Seite. Das unbeleuchtete Auto kam auf der mittleren Spur zum Stehen, die Fahrerin konnte es leicht verletzt verlassen. Durch die Kollision mit einem Daimler Benz, den ein 19-Jähriger aus Obrigheim fuhr, geriet der Smart auf die linke Spur. Der Benz-Fahrer und seine 19-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Anschließend krachte ein mit fünf Personen besetzter Daimler in den Smart und geriet daraufhin in den Graben rechts neben der Fahrbahn. Der 21-jährige Fahrer und ein 25-jähriger Mitfahrer, beide aus Wetzlar, erlitten dadurch leichte Verletzungen. Die anderen drei Insassen im Alter von 23, aus Niedergirmes, 16, aus Wetzlar, und 29, aus Bad Soden, kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, einer von ihnen durch einen Rettungshubschrauber. Alle Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter beauftragt. Die A5 in nördliche Richtung war zwischen 21.45 Uhr und 3.20 Uhr voll gesperrt.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell