Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Unfälle auf der A5 + Rehgeweih entwendet + Einbrüche + Rollstuhlfahrer Handy entrissen

Friedberg (ots)

Bad Homburg/ A5: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Ein 43-jähriger Daimlerchrysler-Fahrer aus Viernheim und ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bad Homburg fuhren am Freitag, 20. September, auf der A5 in nördliche Richtung. Zwischen dem Autobahnkreuz Bad Homburg und der Anschlussstelle Friedberg wechselte der Viernheimer gegen 22 Uhr von der linken auf die mittlere Fahrspur und übersah dabei offenbar den Mercedes. Durch die Kollision entstanden Schäden an der Betonleitwand sowie beiden Fahrzeugen, die im weiteren Verlauf abgeschleppt wurden. Den Gesamtschaden schätzten Polizeibeamte auf etwa 40.000 Euro. Beide Fahrer kamen leichtverletzt ins Krankenhaus. Für den Viernheimer stand außerdem noch eine Blutentnahme an: der Atemalkoholtest hatte bei ihm einen Wert von 2,7 Promille ergeben.

Ober-Mörlen/ A5: Unfall mit vier Autos

Das verkehrsbedingte Abbremsen einer Kia-Fahrerin aus Taunusstein löste am Samstag, 21. September, auf der A5 in südliche Richtung eine Kettenreaktion aus: Um einen Zusammenstoß mit dem vor ihm fahrenden Kia zu vermeiden, wich ein 34-Jähriger aus Oberursel in einem VW Caddy gegen 15.15 Uhr von linken auf die mittlere Fahrspur aus, touchierte aber den Kia cee'd noch. Ebenfalls auf der linken Spur fuhren dahinter eine 25-jährige aus Kreuztal in einem Audi und dahinter ein 48-Jähriger aus Gronau (Leine) in einem VW. Auch der VW-Fahrer schaffte es nicht rechtzeitig zu bremsen und fuhr dem Audi von hinten auf. Der VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, eine 42-jährige Mitfahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Das dreijährige Kind im Auto blieb unverletzt. Den Schaden am VW schätzten die Beamten auf etwa 12.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt, ein 64-jähriger Mitfahrer kam schwer verletzt, ein 32-jähriger Mitfahrer vermutlich leichtverletzt ins Krankenhaus. Auch der Audi musste abgeschleppt werden, die geschätzten 15.000 Euro Schaden dürften einem Totalschaden entsprechen. Der Caddy-Fahrer und seine drei Mitfahrer im Alter von 30, 34 und 40 Jahren blieben unverletzt, der Caddy musste abgeschleppt werden (Schadenshöhe etwa 1.500 Euro). Ebenso unverletzt blieben die Fahrerin sowie die drei Insassen (Alter 37, 5, 4) im weiterhin fahrbereiten Kia. Der Schaden dürfte etwa 3.000 Euro betragen.

Rosbach/ A5: Kontrolle nach Kollision verloren

Ein 40-jähriger Audi-Fahrer aus Hohenahr wechselte am Samstag, 21. September, gegen 22 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ober-Mörlen und Friedberg vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen der A5 in südliche Richtung. Vermutlich übersah er dabei die 19-jährige Ford-Fahrerin aus Gießen. Diese verlor durch die Kollision die Kontrolle über den Wagen, der daraufhin in der rechten Schutzplanke einschlug, ins Schleudern geriet, dann noch in die Betonleitwand krachte und auf der linken Fahrspur zum Stehen kam. Die Fahrerin blieb unverletzt, zwei Mitfahrer im Alter von 20 und 22 kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, die anderen beiden im Alter von 19 und 18 Jahren blieben unverletzt. Auch der Audi-Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 11.600 Euro.

Friedberg: Rehgeweih entwendet

Von einem Freisitz im Garten in der Frankfurter Straße entwendeten Unbekannte unter anderem ein Rehgeweih. Zudem kamen in der Nacht auf Sonntag, 22. September, zwischen 19 Uhr und 11 Uhr noch Bargeld, alkoholische Getränke, eine Daunenjacke, Handyladekabel und Geschirrtücher abhanden. Insgesamt dürfte das Diebesgut einen Wert von etwa 650 Euro haben. Die Polizei in Friedberg sucht Zeugen, denen etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen ist (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Vilbel: Einbrüche

Bei dem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Hollerweg verursachten Diebe einen etwa 500 Euro hohen Schaden. Zudem durchsuchten sie zwei Stockwerke und machten sich zwischen Sonntag, 15. September, und Sonntag, 22. September, mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Staub. Gegen 18.15 Uhr hatten Bewohner den Einbruch bemerkt. In der Landgrabenstraße hebelten Diebe zwischen Freitag, 20. September, 21.45 Uhr, und Samstag, 14.20 Uhr, ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Behältnisse, Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Im gleichen Haus kletterten die Diebe vermutlich über eine Regenrinne auf einen Balkon und hebelten im selben Tatzeitraum ein Fenster auf und durchsuchten auch in der dortigen Wohnung alles. Der Schaden beträgt etwa 800 Euro, Angaben zum Diebesgut liegen auch hier noch nicht vor. Ebenfalls in der Nacht auf Samstag, zwischen 23 Uhr und 11.30 Uhr, machten Diebe sich an einem Mehrfamilienhaus im Höhenweg zu schaffen. Auch hier betraten sie durch ein aufgehebeltes Fenster die Wohnung und durchsuchten sie. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt, Diebesgut ist noch nicht bekannt. Die Kripo in Friedberg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Friedberg: Rollstuhlfahrer Handy entrissen - Zeugensuche

Ein unbekannter Mann riss am Freitag, 20. September, einem 28-jährigem Rollstuhlfahrer sein Handy aus der Hand und rannte davon. Der Raub ereignete sich gegen 17.50 Uhr in der Engelsgasse am Stadtkirchenplatz. Der Unbekannte war etwa 170cm groß und 20 bis 30 Jahre alt, hat einen "dunklen Hauttyp" und eine schmale Statur, schwarze Haare, die zum Dutt gebunden waren und trug eine schwarze Weste und eine schwarze Jogginghose. Er flüchtete über die Große Köhlergasse in Richtung Klostergasse. Das Handy hat einen Wert von etwa 200 Euro, der 28-Jährige blieb unverletzt. Die Kripo in Friedberg sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann die Angaben ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell