Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Versuchter Einbruch + E-Bike entwendet + Kabelverteilerkasten angefahren

Friedberg (ots)

Bad Vilbel- Dortelweil: Versuchter Einbruch

Diebe versuchten wohl in ein Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde in der Obergasse einzubrechen und beschädigten dabei eine Scheibe. Zwischen Sonntag, 15. September, 11 Uhr, bis Dienstag, 19.45 Uhr, entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden an einer rückwärtig gelegenen Schiebetür. In das Gebäude gelangten die Unbekannten jedoch nicht. Die Kripo in Friedberg sucht Zeugen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06031/6010).

Ober-Mörlen: E-Bike entwendet

Eine fünfminütige Abstellzeit reichte einem Dieb am Mittwochabend, um ein E-Bike im Wert von 3.400 Euro zu klauen. Gegen 18.30 Uhr stand das grau-rote Trekking-E-Bike der Marke Cube angeschlossen für wenige Minuten in der Frankfurter Straße, bevor der Eigentümer den Diebstahl bemerkte. Die Polizei in Butzbach bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06033/7043-4011 ).

Nidda- Ober-Schmitten: Kabelverteilerkasten angefahren

1.500 Euro hoch ist der Schaden an einem Kabelverteilerkasten, nachdem ein unbekannter Autofahrer mit ihm kollidierte. Der Unfall passierte zwischen Freitag, 13. September, 12 Uhr, und Montag, 14 Uhr. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Möglicherweise ist kam es beim Wendemanöver eines weißen Transporters zur Kollision mit dem Verteilerkasten. Nähere Informationen liegen bislang nicht vor. Die Polizei in Büdingen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell