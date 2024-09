Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrecher am Nachmittag + Mit Schweißgerät am Zigarettenautomaten + Toyota RAV4 gestohlen + Auseinandersetzung im Linienbus - Zeugen gesucht + Smart stößt frontal mit Polo zusammen + und weitere...

Ober-Mörlen: Einbrecher am Nachmittag

Beim Aufschließen ihrer Hauseingangstür vernahm eine Anwohnerin des Ziegenberger Wegs in Langenhain-Ziegenberg am Montag (16.09.2024) gegen 17:30 Uhr Geräusche aus dem Inneren des Hauses. Beim Betreten des Hauses stellte sie fest, dass Einbrecher über die Terrassentür gewaltsam eingedrungen waren und das Haus durchsuchten. Vermutlich flüchteten die Täter, als die Frau heimkehrte. Genaue Angaben zu gestohlenen Gegenständen konnte sie noch nicht machen. Zeugen, die am Montagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Langenhain-Ziegenberg gesehen haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg telefonisch unter 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

Rosbach: Mit Schweißgerät am Zigarettenautomaten

Gegen 02:15 Uhr versuchten zwei Männer in der Nacht zu Dienstag (17.09.2024) einen Zigarettenautomaten in der Preulgasse in Ober-Rosbach aufzuschweißen. Als dies nicht gelang, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die beiden Männer trugen Motorradhelme, waren schwarz gekleidet und etwa 170 cm groß. Einer der beiden wird als schlank beschrieben. Die Friedberger Polizei bittet Zeugen, die die Täter beobachtet haben oder denen die beiden Männer auf der Flucht aufgefallen sind, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Friedberg: Toyota RAV4 gestohlen

Autodiebe bedienten sich im Zeitraum zwischen Sonntag (15.09.2024), 19:00 Uhr und Montag (16.09.2024), 12:00 Uhr bei einem Autohaus in der Pfingstweide in Friedberg. Abgesehen hatten sie es auf einen grauen Toyota RAV4. Der Gebrauchtwagen stand auf dem Außengelände des Autohauses und hatte noch einen Wert von etwa 30.000 EUR. Die Diebe überwanden die technischen Sicherungen des Fahrzeugs und fuhren vom Gelände. Dabei beschädigten sie einen vor dem RAV4 geparkten Toyota Corolla und fuhren über ein Werbeschild. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 6.000 EUR geschätzt. Zuvor entfernten die Täter die am Corolla angebrachten Kennzeichen FB-HW 201, welche sie vermutlich danach am RAV4 anbrachten. Die Friedberger Kripo ermittelt und fragt: Wer hat die Autodiebe beobachtet? Wem ist der graue RAV4 oder ein anderes Fahrzeug, an dem die Kennzeichen FB-HW 201 angebracht waren, aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Toyotas geben? Zeugen können sich telefonisch unter 06031 6010 bei der Polizei melden.

Bad Vilbel: Auseinandersetzung im Linienbus - Zeugen gesucht

Am Samstag (07.09.2024) gegen 14:15 Uhr wollte eine 23-jährige Frau aus Bad Vilbel gemeinsam mit ihrer Mutter und einem Kinderwagen samt Säugling an der Haltestelle "Altes Rathaus" in der Friedberger Straße in Dortelweil in den Bus der Linie 30 einsteigen. Im Bus war nur noch wenig Platz. Als die junge Frau den Kinderwagen in den Bus heben wollte, sagten eine Frau und ein Mann zu ihr "Nein, nicht schon wieder diese Ausländer" und "Ihr Schwarzen passt hier nicht rein. Steigt aus". Die 23-Jährige sprach daraufhin das Paar an. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf die junge Frau mit dem Finger auf den Mann zeigte. Dieser griff nach den Fingern der Frau und verdrehte diese. Als die Mutter der 23-Jährigen ihrer Tochter zur Hilfe kam, sei es zu einer Rangelei gekommen. Nachdem sich die junge Frau wegdrehte, schlug ihr der unbekannte Mann mit seinem Handballen einmal auf den Hinterkopf. Die 23-Jährige blieb mit ihrer Mutter und dem Säugling an der Bushaltestelle. Der Bus mit dem unbekannten Mann setzte seine Fahrt fort. Der Mann wird als circa 180 cm - 190 cm groß und mit kräftiger Statur beschrieben. Er hatte kurzes blondes Haar, trug eine Kappe und ein weißes T-Shirt. Die Frau, die sich bei ihm befand, war etwa 170 cm groß, hatte blonde schulterlange Haare, die zum Zopf gebunden waren und trug eine schwarze Bluse. Die Bad Vilbeler Polizei sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung am Samstag (07.09.2024) im Bus der Linie 30 mit der Endstation "Friedberger Warte" mitbekommen haben. Außerdem fragen die Ermittler: Wer kann Angaben zu den beiden beschriebenen Personen machen? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600) zu melden.

Bad Vilbel: Smart stößt frontal mit Polo zusammen

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Smart und einem VW Polo kam es am Montagabend (16.09.2024) in der Bergstraße in Bad Vilbel. Eine 85-jährige Vilbelerin befuhr die Bergstraße aus Richtung Hanauer Straße kommend in Fahrtrichtung Erzweg und verließ beim Vorbeifahren an am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen ihre Spur. Dabei prallte sie frontal mit dem entgegenkommenden Polo eines 23-jährigen Bad Vilbelers zusammen. Die 85-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 EUR.

Rockenberg: Zusammenstoß zwischen Audi und Roller

Ein 21-jähriger Rockenberger befuhr am Sonntagabend (15.09.2024) mit seinem Kleinkraftrad die Hauptstraße in Oppershofen in Richtung Rockenberg. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 47-jähriger Rockenberger mit seinem Audi A3 beim Linksabbiegen von der Hauptstraße in die Schillerstraße den entgegenkommenden Kleinkraftradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 21-Jährige trug dabei leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden beläuft sich auf 4.000 EUR.

Bad Nauheim: Betrunken geparkte Autos gestreift

Am Montagabend (16.09.2024) streifte ein 72-jähriger Skoda-Fahrer aus Bad Nauheim mit seinem Pkw zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Am Octavia, einem Audi A4 und einem Daimler E 220 entstand insgesamt ein Sachschaden von 17.000 EUR. Beim 72-Jährigen stellten die Polizisten im Rahmen der Unfallaufnahme eine erhebliche Alkoholisierung fest. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Der Bad Nauheimer musste daher zur Blutentnahme auf die Friedberger Polizeistation. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Bad Nauheim: Geld und EC-Karte aus Dacia gestohlen

Im Zeitraum zwischen Samstag (14.09.2024), 21:45 Uhr und Sonntag (15.09.2024), 01:10 Uhr öffnete ein Dieb einen braunen Dacia Duster, der in der Margarethenstraße in Nieder-Mörlen in Höhe der Hausnummer 42 auf der Straße geparkt war. Im Handschuhfach fand der Langfinger ein Portemonnaie. Daraus ließ er Bargeld und eine EC-Karte mitgehen. Die Karte nutzte er noch in der Nacht mehrfach für Bezahlvorgänge an einem Automaten. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010) entgegen.

Büdingen: Diesel aus Radlader abgezapft

Zwischen Freitag (13.09.2024), 12:00 Uhr und Montag (16.09.2024), 07:00 Uhr zapften Kraftstoffdiebe auf einer Baustelle an der L3010 zwischen Büdingen und Rinderbügen 65 Liter Diesel aus dem Tank eines Radladers ab. Außerdem versuchten sie erfolglos an einem Bagger den Tankdeckel zu öffnen. Die Polizeistation Büdingen nimmt Hinweise unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

