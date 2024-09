Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Drei Verletzte, 48.000 EUR Schaden + Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss, 90.000 EUR Schaden + Polizei sucht Handydiebe + Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall + Polo fährt in Unterstand +

Friedberg (ots)

Butzbach - A5: Drei Verletzte, 48.000 EUR Schaden

Am Samstagmorgen (14.09.2024) kam es auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Bad Nauheim und Butzbach zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 71-jährige Fahrer eines Audi A3 aus Plön befand sich auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Kassel. Um einen vor ihm fahrenden Ford Transit zu überholen, wechselte er auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei nach ersten Erkenntnissen den dort fahrenden BMW 118d eines 47-jährigen Rosbachers. Durch den Zusammenprall schleuderte der Audi zurück auf den mittleren Fahrstreifen und kollidierte mit dem Ford Transit. Der Audi-Fahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Der Fahrer des BMW trug leichte Verletzungen davon. Sein 13-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Leicht verletzt wurde auch der 57 Jahre alte Fahrer des Transits aus Frankfurt. Der Sachschaden beträgt 48.000 EUR.

Friedberg - A5: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss, 90.000 EUR Schaden

Kurz vor Mitternacht kam am Sonntag (15.09.2024) ein 48-jähriger Lkw-Fahrer auf der A5 mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Ober-Mörlen in Fahrtrichtung Kassel. Der Lkw kollidierte mit der Außenleitplanke und kam nach etwa 250 Metern auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten beim Lkw-Fahrer Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Vortest erbrachte einen Wert von 1,92 Promille. Bei dem Unfall wurde der Tank des Lkw beschädigt, sodass sich Diesel über eine Länge von 250 Metern auf dem Seitenstreifen verteilte. Für die notwendigen Reinigungsarbeiten sperrte die Autobahnmeisterei den rechten Fahrstreifen mit einem Sperranhänger. Gegen 03:20 Uhr bemerkte der 43-jährige Fahrer eines VW California den Sperranhänger zu spät und fuhr in diesen hinein. Auch der VW-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Der Vortest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Zudem trug er leichte Verletzungen davon. Durch die beiden Unfälle entstand insgesamt ein Sachschaden von knapp 90.000 EUR.

Friedberg: Polizei sucht Handydiebe

Zwei unbekannte Männer sprachen Samstagnacht (14.09.2024) gegen 00:50 Uhr einen 29-jährigen Friedberger in der Parkanlage am Europaplatz in Friedberg an. Der 29-Jährige hielt dabei sein Smartphone in der Hand. Während der kurzen Unterhaltung nahm einer der beiden Männer dem Friedberger das Handy aus der Hand. Die beiden Unbekannten flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der Täter, der das Handy nahm, wird als 27 - 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, mit normaler Statur und dunklerem Teint beschrieben. Er hatte die Haare zum Zopf gebunden und war schwarz gekleidet. Der Begleiter war 28 - 35 Jahre alt, etwa 165 cm groß, hatte eine normale Statur und dunkleren Teint. Seine Haare waren kurz geschoren. Auch er war schwarz gekleidet. Beide Männer sprachen Deutsch ohne Akzent. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen Samstagnacht Personen aufgefallen sind, auf die die Beschreibung zutrifft, werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

Butzbach: Geldbörse aus unverschlossenem Ford geklaut

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (11.09.2024), 19:00 Uhr und Donnerstag (12.09.2024), 03:00 Uhr nutzte ein Dieb in Nieder-Weisel die Gelegenheit und ließ aus einem unverschlossenen Pkw eine Geldbörse mitgehen, die auf dem Beifahrersitz lag. Der blaue Ford Focus parkte im Gartenweg. Der Dieb setzte noch in der Nacht eine EC-Karte aus der gestohlenen Geldbörse an einem Zigarettenautomaten ein. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach (Tel.: 06033 70430) entgegen.

Limeshain: Hyundai zerkratzt

Zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr zerkratzte ein Unbekannter am Samstag (14.09.2024) einen gelben Hyundai Ioniq, der in Limeshain im Amselweg in Höhe der Hausnummer 8 geparkt war. Durch die Kratzer auf Fahrer- und Beifahrerseite entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 EUR. Die Büdinger Polizeistation bittet um Hinweise unter Tel.: 06042 96480.

Bad Vilbel: Ampel beschädigt

Ein 34-jähriger Mann aus Oberursel touchierte am Freitagvormittag (13.09.2024) mit seinem Iveco den Mast einer Ampelanlage im Bereich der Busspur auf der "Alte Frankfurter Straße" in Bad Vilbel. Durch den Kontakt mit dem Ampelmast löste sich ein Teil der Ampelanlage, sodass diese nicht mehr funktionsfähig war. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 EUR.

Karben: Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Am Freitagabend (13.09.2024) befuhr ein 47-jähriger Bad Vilbeler mit seinem Ford Focus die L3351 aus Richtung B3 kommend in Fahrtrichtung Groß-Karben. An einer Ampel musste der Ford-Fahrer anhalten. Eine 42-Jährige aus Niddatal fuhr dabei mit ihrem VW Touran auf den Focus auf. Der Bad Vilbeler sowie die 10- und 8-jährigen Mitfahrer im VW erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 14.000 EUR geschätzt. Der Touran war nicht mehr fahrbereit.

Bad Vilbel: Polo fährt in Unterstand

In der Kasseler Straße in Bad Vilbel kam am Sonntag (15.09.2024) kurz nach Mitternacht ein 23-Jähriger Mann aus der Quellenstadt mit seinem VW Polo nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Polo fuhr über einen Gehweg und durch ein Blumenbeet und prallte auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes am Südbahnhof gegen einen Unterstand für Einkaufswagen. Pkw und Unterstand wurden stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf 22.500 EUR geschätzt. Den Polizisten ergab sich vor Ort der Verdacht, dass der Unfallfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholvortest erbrachte einen Wert von 1,48 Promille. Auf den Fahrer, der leichte Blessuren davontrug, kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Friedberg: BMW fährt in geparkten Fiat

Mit seinem BMW war ein 63-jähriger Friedberger am Sonntagabend (15.09.2024) auf der Florstädter Straße in Ossenheim in Fahrtrichtung Friedberg unterwegs. Hierbei kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fiat Doblo. Im Rahmen eines Atemalkoholvortests stellten die Ordnungshüter bei dem 63-jährigen einen Wert von 1,66 Promille fest. Die Folge waren eine Blutentnahme auf der Polizeistation in Friedberg und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Sachschaden beläuft sich auf 7.000 EUR.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell