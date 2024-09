POL-WE: + Polizei sucht Fahrrad-Eigentümer + Diebstähle aus Autos + Trickdieb bestiehlt 85-Jährigen + Pkw erfasst E-Scooter + Daimler kommt von Fahrbahn ab + Mini-Bagger beschädigt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Polizei sucht Fahrrad-Eigentümer + Diebstähle aus Autos + Trickdieb bestiehlt 85-Jährigen + Pkw erfasst E-Scooter + Daimler kommt von Fahrbahn ab + Mini-Bagger beschädigt

Friedberg

Karben: Polizei sucht Fahrrad-Eigentümer

Am Samstag (07.09.2024) meldete ein Zeuge gegen 00:40 Uhr einen Fahrraddiebstahl am Karbener Bahnhof. Er beobachtete zwei männliche Personen, wie diese das Schloss eines Fahrrades zerstörten. Als die beiden jungen Männer den Zeugen bemerkten, ließen sie das Fahrrad in der Nähe des Bahnhofs zurück und flüchteten zu Fuß. Zwei Streifen der Bad Vilbeler Polizeistation nahmen im Rahmen der Fahndung zwei Tatverdächtige, auf die die Beschreibung des Zeugen zutraf, fest. Die 22 und 25 Jahre alten Männer aus Reichelsheim und Friedberg räumten gegenüber den Polizisten den versuchten Diebstahl ein. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und dem Abschluss der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden sie in der Nacht entlassen. Das erstrebte Fahrrad, ein schwarzes Mountainbike der Marke "BTWIN", stellten die Beamten sicher. Bislang konnte der Eigentümer jedoch nicht ermittelt werden. Die Ermittler der Bad Vilbeler Polizei fragen daher: Wer ist der Eigentümer des Fahrrads auf dem Lichtbild? Wer kann Hinweise zu dem Eigentümer geben? Der Eigentümer oder Zeugen können sich bei der Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: 06101 54600 oder persönlich melden.

Butzbach: Diebstähle aus Autos

Diebe bedienten sich in der Nacht zu Donnerstag (12.09.2024) bei zwei Autos im Butzbacher Stadtteil Ostheim. Im Zeitraum von Mittwoch (11.09.2024), 19:00 Uhr bis Donnerstag (12.09.2024), 08:30 Uhr öffneten sie einen schwarzen VW Golf, der in der Straße "Am Brückenweg" abgestellt war. Die Langfinger erbeuteten Münzgeld aus der Mittelkonsole in Höhe von 5 EUR. Zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr schnitten sie am Donnerstag das Kunststoffverdeck eines grünen VW auf und ließen eine rote Tasche mit Campingartikeln mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Butzbacher Polizeistation (Tel.: 06033 70430) in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Trickdieb bestiehlt 85-Jährigen

Am Montagnachmittag (09.09.2024) verwickelte ein Trickdieb einen 85-jährigen Friedberger in der Hospitalgasse an einem Fußweg zur Seewiese in ein Gespräch. Während dieses Gesprächs umarmte der Unbekannte den Senior. Dabei griff er sich zunächst unbemerkt die Geldbörse des Friedbergers aus dessen Tasche. Danach ging der Dieb über die Hospitalgasse in Richtung Kaiserstraße davon. Die Tat ereignete sich gegen 15:00 Uhr. Der Trickdieb wird als etwa 20 - 25 Jahre alt, 180 cm groß und mit schwarzen mittellangen Haaren beschrieben. Die Friedberger Kripo bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Büdingen: Pkw erfasst E-Scooter

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter kam es am Donnerstagmorgen (12.09.2024) in Büdingen. Ein 64-jähriger Mann aus Kefenrod befuhr mit seinem Rover die B457 aus Richtung Vonhausen kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Ein 26-Jähriger aus Gründau war mit seinem E-Scooter auf einem Radweg aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Vonhausen unterwegs. Als der Rover nach links auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter. Der 26-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt 850 EUR geschätzt.

Münzenberg - A45: Daimler kommt von Fahrbahn ab

Der 53-jährige Fahrer eines Daimler CLK 200 verlor am Donnerstagmorgen (12.09.2024) auf der A45 in Fahrtrichtung Süden die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei Münzenberg kam der Mann aus Langenselbold nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei die Schutzplanke, Warnbaken und eine Hinweistafel. Der Daimler-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 10.500 EUR.

Florstadt: Mini-Bagger beschädigt

Im Zeitraum von Mittwoch (11.09.2024), 16:00 Uhr bis Donnerstag (12.09.2024), 06:30 Uhr beschädigten Unbekannte die Windschutzscheibe der Fahrerkabine eines Mini-Baggers. Dieser war auf einem Weg in der Verlängerung der Basaltstraße in Nieder-Florstadt abgestellt. Der Schaden am gelben Bagger der Marke "Caterpillar" wird auf 750 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

