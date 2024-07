Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 2,98 Promille: Per Haftbefehl gesuchter Mann schreit lautstark in Harburger Bahnhofshalle herum-

Am 29.07.2024 gegen 17.30 Uhr geriet ein Mann(m.45)im Bahnhof Hamburg-Harburg durch sein lautstarkes Verhalten in das Visier einer Präsenzstreife der Bundespolizei. Der deutsche Staatsangehörige lag offensichtlich stark alkoholisiert am Boden und schrie grundlos lautstark herum.

Bundespolizisten halfen dem 45-Jährigen auf die Beine zu kommen und überprüften anschließend die Personalien. Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme.

"Seit Ende März 2024 wurde der wegen Hausfriedensbruch Verurteilte mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Potsdam gesucht. Der Mann hatte eine geforderte Geldstrafe in der Höhe von 600,00 Euro bislang nicht gezahlt und sich auch einer Ladung zum Strafantritt zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen nicht gestellt."

Der Gesuchte wurde zum Bundespolizeirevier im Bahnhof Harburg verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,98 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte anschließend die Gewahrsamsfähigkeit fest.

Der Anwalt des Gesuchten wurde telefonisch erreicht; dieser zahlte daraufhin die geforderte Geldstrafe in der Höhe von 600,00 Euro auf einem Polizeirevier ein. Der 45-Jährige wurde einige Stunden später wieder entlassen.

