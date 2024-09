Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrecher erbeuten Bargeld + Einbruch zur Tageszeit + Diebe durch Zeugen gestört + Brand in Passage + Geldbörse aus Pkw gestohlen + BMW touchiert Leitplanke +

Friedberg (ots)

Butzbach: Einbrecher erbeuten Bargeld

Zwischen 07:45 Uhr und 12:00 Uhr verschafften sich Einbrecher am Mittwoch (11.09.2024) gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gießener Straße in Butzbach/Pohl-Göns. Die Täter durchsuchten die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen ließen sie Bargeld mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Tatzeitraum in Pohl-Göns aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Friedberger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Einbruch zur Tageszeit

In Hoch-Weisel drangen Einbrecher am Mittwoch (11.09.2024) im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 14:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Hausbergturm" ein. Hierbei beschädigten sie die Hauseingangstür und ein Fenster. Im gesamten Haus durchsuchten die Eindringlinge Schränke und Schubladen. Die Täter erbeuteten Schmuck. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Einbrecher vor, während oder nach der Tat beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise können telefonisch unter 06031 6010 gegeben werden.

Büdingen: Diebe durch Zeugen gestört

Gegen 14:00 Uhr hatten es zwei Diebe am Mittwoch (11.09.2024) auf Heizungsrohre abgesehen, die im Carport eines Wohnhauses in der Vogelsbergstraße in Büdingen abgelegt waren. Ein Zeuge sprach die Täter an, als diese versuchten die Rohre in einen weißen Kastenwagen, vermutlich einen Mercedes Sprinter, zu laden. Die Unbekannten ließen die Rohre daraufhin zurück und fuhren mit dem Kastenwagen auf der Vogelsbergstraße in Richtung Innenstadt davon. Die Polizeistation Büdingen bittet Zeugen, denen die Personen oder der weiße Kastenwagen aufgefallen sind, sich unter Tel.: 06042 96480 zu melden.

Friedberg: Brand in Passage

Am frühen Donnerstagmorgen (12.09.2024) erhielt die Polizei gegen 03:10 Uhr durch die Rettungsleitstelle des Wetteraukreises Mitteilung über eine Rauchentwicklung in einer Passage an der Friedberger Kaiserstraße. Die Feuerwehr löschte zeitnah einen Brand in einer Zwischendecke. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Der Sachschaden wird vorläufig auf 60.000 EUR - 70.000 EUR geschätzt. Nach ersten Vermutungen könnte ein technischer Defekt in einer Lüftungsanlage brandursächlich sein. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Ein Teilstück der Kaiserstraße war bis 07:20 Uhr gesperrt.

Altenstadt: Geldbörse aus Pkw gestohlen

Ein Dieb öffnete in der Zeit von Dienstag (10.09.2024), 23:00 Uhr bis Mittwoch (11.09.2024), 05:00 Uhr in der Straße "Am Pfarrain" in Altenstadt einen grauen Ford Kuga. Der Langfinger ließ eine Geldbörse und ein Parfum mitgehen. Der Pkw parkte im Tatzeitraum auf der Straße in Höhe der Hausnummer 9. Hinweise nimmt die Büdinger Polizeistation unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Wölfersheim - A45: BMW touchiert Leitplanke

Aus bislang ungeklärten Gründen kam ein 37-jähriger BMW-Fahrer aus dem Landkreis Miltenberg am Donnerstagnachmittag (11.09.2024) auf der A45 bei Wölfersheim nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr auf den Grünstreifen und touchierte die Mittelleitplanke. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell