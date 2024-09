Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Frau auf Seewiese ausgeraubt + Einbruch in Restaurant + Polizei sucht Zeugen nach Streitigkeiten + Radfahrerin verletzt + Radfahrer kollidieren + Kabeldiebe auf Baustelle + Audi zerkratzt +

Friedberg (ots)

Friedberg: Frau auf Seewiese ausgeraubt - Zeugen gesucht!

Eine 62-jährige Friedbergerin befand sich am Montag (09.09.2024) gegen 11:45 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad auf einem Fußweg entlang der Seewiese. Als sie an einer Parkbank vorbeifuhr, versperrten ihr drei junge Männer den Weg und sprachen sie an. Von hinten riss einer der drei an der Halskette der Frau, während ein anderer die Kleidung und die am Lenker hängende Tasche durchsuchte. Hierbei raubten die Täter Bargeld, die Halskette und zwei verpackte Fertigkuchen, die sich in der Tragetasche der 62-Jährigen befanden. Die Friedbergerin verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kam, waren die Täter verschwunden. Die drei Räuber werden auf 18 - 25 Jahre alt geschätzt. Alle hätten Basecaps mit dem Schild nach hinten getragen und seien dunkel gekleidet gewesen. Einer der drei habe ein Augenbrauenpiercing gehabt. Die Friedberger Kripo ermittelt und bittet Zeugen, denen eine dreiköpfige Jugendgruppe im Bereich der Seewiese aufgefallen ist, um telefonische Mitteilung (06031 6010).

Karben: Einbruch in Restaurant

Einbrecher drangen in der Zeit zwischen Montag (09.09.2024), 22:30 Uhr und Dienstag (10.09.2024), 09:10 Uhr gewaltsam in ein Restaurant in der Karbener Bahnhofstraße ein. Um in den Gastraum einzusteigen, beschädigten sie ein Fenster. Die Täter ließen eine geringe Summe Bargeld mitgehen und bedienten sich zudem an den Speisen und Getränken des Restaurants. Im gleichen Zeitraum wurde auch die Fensterscheibe eines benachbarten Drogeriemarktes beschädigt (siehe Pressemitteilung vom 10.09.2024). Die Kriminalpolizei in Friedberg nimmt Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Bad Vilbel: Polizei sucht Zeugen nach Streitigkeiten

Die Bad Vilbeler Polizei sucht Zeugen eines Streits zwischen einem Pärchen und einer Frau in der Vilbeler Schulstraße. Am Sonntagabend (08.09.2024) gegen 18:30 Uhr wollte eine 32-jährige Frau aus der Quellenstadt aus einem Hinterhof in die Rendeler Straße einfahren, musste verkehrsbedingt jedoch warten und hielt teilweise auf dem Gehweg. Eine Fußgängerin, die in Begleitung eines Mannes war, trat gegen den Pkw der 32-Jährigen. Als diese angab, die Polizei rufen zu wollen, ging das Pärchen weiter. Die Bad Vilbelerin verständigte die Polizei und folgte dem Pärchen zunächst mit dem Auto, dann zu Fuß. Als sie das Pärchen in der Schulstraße eingeholt hatte, befand sich noch ein Kind bei den beiden. Der Mann drehte sich um und kam auf die 32-Jährige zu. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, während dem der Mann versuchte der Vilbelerin das Handy, mit dem diese die Polizei verständigte, aus der Hand zu nehmen. Hierbei beschädigte er das Mobiltelefon. Seine Begleiterin kratzte die 32-jährige am Hals und den Armen. Ein Anwohner ging dazwischen und trennte die beiden Parteien. Das Pärchen ging in Richtung Quellenstraße davon. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung, versuchter Nötigung und Sachbeschädigung. Der Mann wird als etwa 170 cm bis 180 cm groß und zwischen 60 und 65 Jahre alt beschrieben. Er habe eine normale Statur und eine ungepflegte Erscheinung gehabt. Die Haare seien weiß, leicht wellig und bis zu den Schultern hängend gewesen. Der Mann habe eine große Nase und eine Warze oder ein Muttermal linksseitig über der Lippe gehabt. Er trug eine dunkelgraue Jogginghose, ein weißes Langarmhemd sowie schwarze Schuhe und führte eine türkisfarbene Tasche mit sich. Die Frau sei circa 164 cm groß, schmal und zwischen 50 und 65 Jahre alt gewesen. Sie hatte schwarz gefärbte Locken und ein faltiges Gesicht, trug eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes Oberteil sowie schwarze Sneaker mit weißer Sohle. Zudem trug sie einen lilafarbenen Rucksack. Das Kind, das sich bei dem Pärchen befand wird auf acht bis elf Jahre alt geschätzt. Es war etwa 135 cm groß, schlank und hatte dunkelblonde Haare. Die Ermittler der Bad Vilbeler Polizeistation bitten Zeugen, die den Streit am Sonntagabend in der Schulstraße oder auch schon in der Rendeler Straße beobachtet haben oder die Hinweise auf die beschriebenen Personen geben können, sich telefonisch unter 06101 54600 zu melden.

Butzbach: Radfahrerin verletzt

Eine 51-jährige Frau aus Butzbach fuhr am Dienstagnachmittag (10.09.2024) mit ihrem Fahrrad auf einem Fuß- und Radweg in Butzbach von der Südumgehung kommend in Fahrtrichtung Hoch-Weiseler Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 48 Jahre alter Butzbacher mit seinem Rad den Radweg in entgegengesetzter Richtung. In einem Kurvenbereich streiften sich beide Fahrräder im Vorbeifahren mit den Lenkerenden. Beide Radler stürzten. Der 48-Jährige blieb unverletzt, die 51-Jährige kam mit leichten Verletzungen zur genaueren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Bad Vilbel: Radfahrer kollidieren

Zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern kam es am späten Dienstagabend (10.09.2024) in der Bahnhofstraße in Dortelweil. Ein 23-jähriger Mann aus Bad Vilbel wollte mit seinem Rad einen vor ihm fahrenden 36-jährigen Radfahrer überholen. Der 36-Jährige musste jedoch auf Grund eines parkenden Fahrzeugs nach links ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrradfahrer kam. Beide stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Butzbach: Kabeldiebe auf Baustelle unterwegs

Auf einer Baustelle in der Straße "Am Magna Park" in Butzbach/Kirch-Göns trieben Kabeldiebe ihr Unwesen. Im Zeitraum zwischen Samstag (07.09.2024), 18:00 Uhr und Dienstag (10.09.2024), 08:00 Uhr stahlen sie mehrere Meter Kabel. Die genaue Menge und damit auch der Wert der gestohlenen Kabel sind bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Baustelle beobachtet haben, können sich an die Polizeistation Butzbach wenden (Tel.: 06033 70430).

Rosbach: Audi zerkratzt

Am Dienstagabend (10.09.2024) zerkratzte in Rosbach ein Unbekannter zwischen 18:15 Uhr und 19:00 Uhr die Fahrerseite eines schwarzen Audi A6 Avant. Das Fahrzeug parkte in diesem Zeitraum auf dem McDonald's Parkplatz in der Dieselstraße. Der Schaden beläuft sich auf circa 700 EUR. Die Polizeistation Friedberg bittet um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell