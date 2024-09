POL-WE: + Überfall auf Tankstelle + 36.000 EUR Schaden bei Unfall + Schaufensterscheibe eingeschlagen + Kradfahrer schwer verletzt + Diebstähle aus Fahrzeugen + Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Ober-Mörlen: Überfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht!

Kurz vor 20:30 Uhr betrat am Montagabend (09.09.2024) ein maskierter Mann eine Tankstelle in der Frankfurter Straße in Ober-Mörlen. Er bedrohte den Mitarbeiter der Tankstelle mit einer silberfarbenen Pistole und forderte Geld. Der Angestellte händigte daraufhin dem Täter mehrere Geldscheine aus der Kasse aus. Danach flüchtete der Unbekannte in Richtung Nieder-Mörlen. Andere Personen befanden sich während des Überfalls nicht in der Tankstelle. Der Täter wird als circa 160 cm - 170 cm groß und mit normaler Statur beschrieben. Er trug eine schwarze Maske, einen schwarzen Kapuzenpullover mit der Aufschrift "Champion", eine schwarze Hose sowie weiße Sneaker. Außerdem führte er einen weißen Beutel mit einem "Kaufland"-Logo mit sich, in den der Angestellte das Geld packen musste. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen eine Person aufgefallen ist, auf die die Beschreibung zutrifft, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Ober-Mörlen - A5: 36.000 EUR Schaden bei Unfall

36.000 EUR Gesamtsachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen am Montagmorgen (09.09.2024) auf der A5 bei Ober-Mörlen. Eine 21-jährige Frau aus Eppstein befuhr mit ihrem Opel Insignia die A5 in Fahrtrichtung Kassel auf dem mittleren Fahrstreifen. Auf dem linken Fahrstreifen setzte der 63 Jahre alte Fahrer eines Audi zum Überholen an, als die Opel-Fahrerin auf diesen Fahrstreifen wechselte. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem Opel. Der Opel geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw aus Berlin. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Karben: Schaufensterscheibe eingeschlagen

Bei einem Drogeriemarkt in der Karbener Bahnhofstraße schlugen Unbekannte am Dienstag (10.09.2024) gegen 02:35 Uhr die Schaufensterscheibe ein. Die Täter griffen durch das entstandene Loch und nahmen Ware aus dem Regal. Diese konnte auf dem Boden vor dem Schaufenster aufgefunden werden. Ob die Unbekannten auch in den Markt einstiegen, ist derzeit noch nicht geklärt. Zeugen der Tat können sich unter Tel.: 06031 6010 an die Kriminalpolizei in Friedberg wenden.

Bad Vilbel: Kradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen trug der Fahrer eines Kleinkraftrades am Montagnachmittag in Bad Vilbel davon. Der 52-jährige Vilbeler war mit seinem Gefährt auf der Friedberger Straße unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen von einem 34-jährigen Seat-Fahrer übersehen wurde, der von der Straße "Bahnhofsplatz" kommend in die Friedberger Straße einbiegen wollte. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Büdingen: Münzgeld aus Pkw geklaut

Im Zeitraum zwischen Sonntag (08.09.2024), 22:00 Uhr und Montag (09.09.2024), 07:00 Uhr schlugen Diebe in der Straße "Am Molkenborn" in Büdingen zu. Bei einem weißen Opel Zafira, einem grauen Audi SQ5 und einem schwarzen Audi A6 öffneten die Täter die Fahrertür und durchsuchten den Innenraum. In einem der Fahrzeuge fanden die Unbekannten eine Geldbörse und ließen daraus Münzgeld und eine Kreditkarte mitgehen. Die drei Pkw parkten allesamt auf der Straße. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Friedberg: Rucksäcke aus Lkw gestohlen

Zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr stahl am Montag (09.09.2024) ein Unbekannter Rucksäcke aus zwei unverschlossenen Bauarbeiterfahrzeugen. Der Mercedes Sprinter und der Mercedes Atego parkten in der Kransberger Straße in Höhe der Hausnummer 3. Ähnliches ereignete sich zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr im Bereich des Burggartens der Friedberger Burg. Dort schnitten Mitarbeiter des Bauhofs Bäume und Hecken, als ein Langfinger aus dem Bauhoffahrzeug ebenfalls einen schwarzen Rucksack und eine schwarze Umhängetasche mitgehen ließ. Die Polizeistation Friedberg bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad kam es am Montagabend in der Quellenstadt. Ein 34-jähriger Mann aus Bad Vilbel befuhr mit seinem BMW X4 die Kasseler Straße in Richtung Homburger Straße. Am dortigen Kreisel übersah er eine 49-jährige Fahrradfahrerin aus Frankfurt, die sich mit ihrem Rad bereits im Kreisverkehr befand. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Radfahrerin leichte Verletzungen, die in einer Klinik begutachtet werden mussten. Der Sachschaden wird auf 450 EUR geschätzt.

