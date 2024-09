Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Betrüger ergaunert mit Geldwechseltrick 200 EUR +

Friedberg (ots)

Nidda: Betrüger ergaunert mit Geldwechseltrick 200 EUR

200 EUR ergaunerte ein Betrüger am Mittwoch (04.09.2024) in Nidda. Gegen 16:20 Uhr bat er den Verkäufer in einem Kiosk in der Rhönstraße in Ober-Schmitten darum, ihm Geld zu wechseln. Während des Geldzählens verlangte er mehrfach den Wechsel in andere Geldscheine. Durch die wechselnden Forderungen und mehrmaliges Nehmen und wieder Zurücklegen der Scheine gelang es dem Unbekannten den Verkäufer so zu täuschen, dass er unbemerkt mehrere Scheine einstecken konnte. Danach verließ er den Kiosk wieder. Der Betrüger wird als etwa 50 Jahre alt, circa 168 cm - 170 cm groß, mit kräftiger Statur und dunklem Teint beschrieben. Er habe gebrochen Deutsch gesprochen und einen Oberlippenbart gehabt. Der Täter trug eine schwarze Basecap, ein blau-schwarz gestreiftes T-Shirt, eine dunkle Hose und weiße Slipper. Außerdem hatte er eine goldfarbene Uhr am rechten Handgelenk und einen dicken Ring am rechten Ringfinger. Zeugen, denen eine solche Person und gegebenenfalls ein dazugehöriges Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell