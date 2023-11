POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl - Wer kennt diese drei Männer?

Hagen-Boele (ots) - Während ein bislang unbekannter Täter am Montagmittag (13.11.2023) eine 79-jährige Frau in deren Wohnung in Boele ablenkte, stahl ein weiterer Unbekannter Goldschmuck aus dem Schlafzimmer. Gegen 11.00 Uhr klingelte der erste Täter an der Wohnungstür der Hagenerin in der Pillauer Straße. Er verwickelte sie in ein Gespräch, ging mit ihr in die Küche und bat die 79-Jährige darum, etwas für ihn ...

mehr