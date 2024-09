Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Beleidigungen und verbotene Grußformen + Wem sind Diebe aufgefallen? + Audi zerkratzt

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Beleidigungen und verbotene Grußformen

Zeugen meldeten der Polizei am Samstag, 7. September, einen Mann im Niddapark, der gegen 15.30 Uhr den "Hitlergruß" zeigte auch und die dazu passenden Worte rief. Die Polizeibeamten trafen den alkoholisierten 36-Jährigen in Bad Vilbel wohnhaften Mann in der Quellenstraße an. Sie stellten seine Personalien fest, leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein und erteilten ihm einen Platzverweis. Wenig später, gegen 17.40 Uhr, riefen erneut Zeugen an und meldeten ein unverändertes Verhalten des Mannes. Die Streife nahm den Mann daraufhin in Gewahrsam. Auf der Fahrt zur Polizeistation rief der 36-Jährige weiterhin verbotene Grußformen, beleidigte und bespuckte die Beamten. Weitere Anzeigen gegen ihn waren die Folge, erst am nächsten Morgen durfte er die Polizeistation wieder verlassen.

Ranstadt: Wem sind Diebe aufgefallen?

Eine Georadar-Maschine und ein Tablet entwendeten Diebe, die letzte Woche in der Ringstraße unterwegs waren. Zwischen Mittwoch, 4. September, 21 Uhr, und Freitag, 6. September, 11 Uhr, nahmen sie das in einer Gartenhütte liegende Diebesgut im Wert von etwa 18.000 Euro an sich. Die Polizei in Friedberg sucht Zeugen, denen fremde Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen sind (Telefonnummer 06031/6010).

Friedberg- Dorheim: Audi zerkratzt

Auf etwa 1.500 Euro wird die Höhe des Schadens geschätzt, den Unbekannte an einem schwarzen Audi hinterließen. Zwischen Donnerstag, 5. September, 23 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, zerkratzten sie den in der Kirschengasse geparkten A4 Avant. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06031/6010 zu melden.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell