Polizei Gütersloh

POL-GT: Verlassenes Auto in Versmold-Loxten - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am frühen Freitagmorgen (05.04., 00.50 Uhr) meldeten Zeugen einen verlassenen und verunfallten BMW im Straßengraben der Rothenfelder Straße.

Ein Fahrer war nicht mehr vor Ort.

Gegen 01.50 Uhr trafen die Beamten am Bockhorster Landweg auf einen 23-jährigen Mann. Es ergab sich vor Ort der Verdacht, dass der Mann zum Unfallzeitpunkt den BMW gefahren hat. Er war alkoholisiert. Er musste in der Folge Blut abgeben. Seinen Führerschein konnten die Polizisten nicht sicherstellen, da er nicht in dem Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der BMW wurde sichergestellt.

Die Polizei sucht weitere Unfallzeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem Fahrer des Wagens geben? Informationen dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell