Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugbrand

Gera (ots)

Gera. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 09.10.2023 bis 10.10.2023, gerieten in der Arminiusstraße ein PKW Mercedes sowie zwei Mülltonnen in Brand. Der bereits erloschene Brand wurde erst am Dienstagvormittag bei der Polizei gemeldet, sodass es in der Tatnacht zu keinem Großeinsatz der Feuerwehr kam. Aktuell ermittelt die Kriminalpolizei Gera (0365/8234-1465) wegen des Verdachtes der Brandstiftung und sucht nach Zeugen (Bezugsnummer: 0264701/2023). (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell