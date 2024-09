Polizei Paderborn

POL-PB: 32 neue Polizistinnen und Polizisten für die Kreispolizeibehörde Paderborn

Paderborn (ots)

(CK) - 32 neue Polizeibeamtinnen und -beamte haben zum 1. September ihren Dienst in der Kreispolizeibehörde Paderborn angetreten. In einer Begrüßungsfeier im Innenhof der Polizeiwache an der Riemekestraße hießen Behördenleiter Christoph Rüther und der Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Ulrich Ettler, die neuen Gesichter gemeinsam willkommen.

Von den 32 "Neuen" wurden zwölf junge Berufsanfänger nach erfolgreichem Abschluss ihres Hochschulstudiums nach Paderborn versetzt und feierlich vereidigt. Die übrigen 20 sind erfahrene Beamtinnen und Beamte aus anderen Behörden, die jetzt Paderborn verstärken. Die neuen Kolleginnen und Kollegen sind künftig im Wachdienst und bei der Kriminalpolizei im Einsatz.

Üblicherweise zum 01. September, in diesem Jahr aber aufgrund des Sonntags am 2. September, erhalten alle Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen Nachersatz. Dabei werden die neu ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen ihren neuen Dienststellen zugewiesen. Auch Versetzungswünsche aus ganz NRW werden zu dem Termin umgesetzt und die Stellen der zur Ruhe gesetzten Beamtinnen und Beamten nachbesetzt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell