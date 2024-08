POL-NI: Streit auf Erntefest

Rinteln (ots) - (Thi) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen und/oder Hinweisgeber zu einem Fahrraddiebstahl, der sich am Sonntag, den 11.08.2024 zwischen 12:13 und 13:24 Uhr in der Fußgängerzone auf der Weserstraße in Rinteln ereignete. Ein 54-Jähriger aus Rinteln erstattete Anzeige bei der Polizei nachdem eine bislang unbekannte Person sein an einem Fahrradständer angeschlossenes schwarzes E-Bike entwendete. Das ...

