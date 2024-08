POL-NI: Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Hoya (ots) - (Thi) Am Sonntag den 11.08.2024 kontrollierten Polizeibeamte aus Hoya, gegen 23:05 Uhr, einen Opel am Hasseler Steinweg im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der 33-jährige Fahrer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Nina Thieme Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Amalie-Thomas-Platz 1 31582 NIENBURG ...

