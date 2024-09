Polizei Paderborn

POL-PB: 19-Jähriger bei Zusammenstoß mit PKW getötet - polizeiliche Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Lichtenau (ots)

CK)- Am frühen Samstagmorgen (31.08., 03.15 Uhr) wurde ein 19- jähriger Mann bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Lichtenau, Meilensteinweg, sehr schwer verletzt. Kurze Zeit später starb er in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Der Verursacher flüchtete.

Nach bisherigem Erkenntnisstand war der 19-Jährige zur Tatzeit mit einem 24-jährigen Begleiter, der einige Meter hinter ihm unterwegs war, zu Fuß auf dem Meilensteinweg in Richtung B68 unterwegs. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Fahrzeug, welches den Fußgängern entgegen kam und den 19-Jährigen erfasste. Dabei wurde dieser sehr schwer verletzt. Der Autofahrer wendete umgehend auf einem angrenzenden Acker und flüchtete auf dem Meilensteinweg in Fahrtrichtung B 68, ohne sich um den Schwerstverletzten zu kümmern. Der Zeuge informierte dann Polizei und Rettungskräfte.

Der 19-Jährige wurde nach notärztlicher Behandlung am Tatort in ein Krankenhaus verbracht, in dem er kurze Zeit später verstarb.

Umgehend wurden intensive polizeiliche Fahndungen mit starken Kräften eingeleitet. Diese wurden auch auf benachbarte Polizeibehörden ausgedehnt. Dabei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Weiterhin wurden umfangreiche Ermittlungen vor Ort, unter anderem in einem benachbarten Zeltlager, getätigt.

Gegen 07.00 Uhr meldete sich ein 25-Jähriger bei Polizei. Die Ermittlungen dahingehend , ob es sich bei ihm um den flüchtigen Fahrer handelt, dauern an. Sein Fahrzeug wurde zwecks Beweissicherung beschlagnahmt, dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. Es wird nachberichtet.

Darüber hinaus sucht die Polizei Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer kann Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug oder den möglichen Fahrer geben? Wer kann sonst Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 052515 306-0 entgegen.

