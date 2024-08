Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Pkw-Fahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 25.08.2024 gegen 10:20 Uhr ereignete sich auf dem Lienener Damm in Ostbevern ein Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Mann aus Lienen befuhr die K34 von Lienen kommend in Richtung Ostbevern. Im Bereich der Anschrift Brock 58 kam er mit seinem Pkw aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Bei diesem Zusammenstoß wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Der zuvor angeforderte Rettungshubschrauber landete zwar noch, die Reanimation des Verletzten blieb jedoch erfolglos.

Die polizeiliche Unfallaufnahme erfolgte mit Hilfe des Unfallaufnahme-Teams aus Paderborn. Für die Rettungsmaßnahmen und die anschließende Unfallaufnahme sowie Bergung des Fahrzeugs musste der Lienener Damm für ca. drei Stunden voll gesperrt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Alleinunfall. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell