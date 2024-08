Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Autofahrer nach Zusammenstoß mit Trecker verstorben - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 20.8.2024, 14:52 Uhr

Warendorf (ots)

Der am Dienstag (20.8.2024, 12.25 Uhr) bei einem Verkehrsunfall in Füchtorf lebensgefährlich verletzte 20-Jährige verstarb am Freitagmorgen (23.8.2024). Der Bürener stieß bei einem Überholvorgang auf der K 51 mit einem entgegenkommenden Trecker zusammen. Dabei wurde der junge Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Kräften der Feuerwehr daraus befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ein ein Krankenhaus, in dem er nun verstarb.

