POL-WAF: Ahlen. Dank aufmerksamer Zeugen Verkehrsunfallflucht geklärt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 22.8.2024 ereignete sich gegen 13.20 Uhr auf dem Vorhelmer Weg in Ahlen eine Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden. Ein 66-jähriger Drensteinfurter befuhr mit einem Pkw den Vorhelmer Weg in Richtung Warendorfer Straße. An einer Engstelle fuhr er mit dem Auto an einem geparkten Pkw vorbei und streifte diesen. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Sachschaden von 13.000 Euro. Der Drensteinfurter flüchtete, da er nach seinen Angaben den Unfall nicht bemerkt habe. Hinter ihm fuhr eine Autofahrerin aus Ahlen, die versuchte den 66-Jährigen mittels Lichthupe auf sich aufmerksam zu machen. Allerdings erfolglos. Die Zeugin warten anschließend am Unfallort auf die geschädigte Autofahrerin. Über das fotografierte Kennzeichen ermittelten Polizisten den Unfallverursacher, dessen Führerschein sie sicherstellten.

