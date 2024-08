Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Pkw prallte gegen Bus

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 22.8.2024, um 6.45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Oelde-Stromberg, im Kreuzungsbereich Wadersloher Straße/Tollstraße/ Cöllentrup an dem zwei Pkw und ein Bus beteiligt waren. Der Bus war nicht mit Fahrgästen besetzt. Eine 54-jährige aus Hohenahr befuhr mit ihrem Auto die Tollstraße in Richtung des Kreuzungsbereichs. Zeitgleich befuhr ein 46-jähriger Lippstädter mit einem Bus die Wadersloher Straße in Richtung Stromberg. Im Kreuzungsbereich ordnete er sich in die Linksabbiegerspur ein und beabsichtigte nach links auf die Tollstraße abzubiegen. Aufgrund des Engpasses vermittelte der Busfahrer der 54-jährigen Pkw-Fahrerin auf der Tollstraße per Handzeichen, dass er auf seine Vorfahrt verzichte. Daraufhin querte die Frau mit ihrem Auto die Kreuzung und es kam zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Pkw. Damit war eine 44-jährige Oelderin auf der Wadersloher Straße unterwegs. Bei dem Verkehrsunfall wurde ihr Fahrzeug gegen den Bus gedrückt. Beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt. Die beschädigten Pkw wurden abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Der Bereich der Unfallstelle war teilweise vollständig bis 8.40 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell