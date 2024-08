Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrradfahrer verletzt - unfallbeteiligter Autofahrer gesucht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 21.8.2024, 22.30 Uhr kam es auf der Bergstraße in Ahlen zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem Leichtverletzten. Der 21-Jährige aus Hamm befuhr mit seinem Pedelec die Bergstraße in Richtung B 58. In Höhe Bergstraße 3 befindet sich die Zufahrt zu einer Firma in einem Hinterhof. Als der Pedelecfahrer diese Stelle passierte, setzte ein Unbekannter mit seinem Pkw zurück. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß und der 21-Jährige stürzte. Der südländisch aussehende Fahrer flüchtete mit einem silbernen Pkw. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell