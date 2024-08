POL-WAF: Warendorf. Fahrradfahrer schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Warendorf (ots) - Die am Donnerstag, 15.8.2024, 20.20 Uhr auf der Kreuzstraße in Oelde verunglückte Pedelecfahrerin verstarb am Dienstag, 20.8.2024 in einem Krankenhaus. Die 55-Jährige befuhr den Radweg in Richtung Stromberger Straße und dürfte mit dem Lenker an eine Mülltonne gekommen sein. Dadurch verlor die ...

