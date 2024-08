Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240809-1-pdnms Zeugen und beteiligte nach Verkehrsunfall in Molfsee gesucht

Molfsee ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 16.07.2024 kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Hamburger Landstraße in Molfsee, eine PKW Fahrerin wollte auf das dortige Tankstellengelände einbiegen und stieß auf dem Geh-Radweg mit einem Fahrradfahrer zusammen, dieser stürzte durch den Unfall.

Die ca. 70 Jahre alte Fahrerin des PKW stieg sofort aus und wollte dem 50 jährigen Fahrradfahrer helfen, dieser lehnte jedoch jede Hilfe ab. Der Fahrradfahrer sagte der Frau noch, sie solle verschwinden, danach stieg der Mann auf sein Fahrrad und fuhr selber nach Hause.

Der PKW der Frau dürfte vorne links leicht beschädigt worden sein bei dem Unfall.

Der Fahrradfahrer merkte erst zuhause, dass er bei dem Unfall verletzt wurde, bei dem Unfall hatte sich der Mann die linke Hand gebrochen.

Die Polizei in Molfsee sucht jetzt in erster Linie die ca. 70 jährige Frau. Die Fahrerin des PKW, wie auch weitere Zeugen, melden sich bitte bei der Polizeistation in Molfsee unter der Rufnummer 04347-90296830.

