LPI-G: Vandalismus am Aussichtsturm Langenwolschendorf

Gera (ots) - Gera: Zwei versuchte Einbrüche in Geschäftsräume in der Arminiusstraße wurden der Geraer Polizei am gestrigen Tag (09.04.2024)gemeldet. So versuchten sich unbekannte Täter in der genannten Straße im Zeitraum vom 08.04.2024 - 09.04.2024 gewaltsam Zutritt zu einem Getränkehandel zu verschaffen, wobei die Tatzeit auf den Zeitraum vom 08.04.2024 zum 09.04.2024 eingegrenzt wurde. (Bezugsnummer 0090072/2024) ...

mehr