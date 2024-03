POL-PPKO: Einladung für Medienvertreter/-innen zum Amtswechsel in der Leitung der Kriminalinspektion Betzdorf

Unkel (ots) - Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, welcher am 04.05.2023 in den Nachmittagsstunden bei der Firma Unkel Automobile an der B 42 in Unkel in einem unbeobachteten Moment aus einem dort befindlichen Tresor drei Briefumschläge entwendete. Darin befand sich Bargeld im mittleren 5-stelligen Bereich. Nachdem er sich die Umschläge in ...

