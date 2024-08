Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240808-2-pdnms Ermittlungserfolg gegen jugendliche Einbrecher in Karby

Eckernförde

Karby / Eckernförde, Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Ein kleines Lebensmittelgeschäft in Karby wurde innerhalb von wenigen Tagen gleich zweimal von extrem dreisten jugendlichen Tätern Opfer eines Einbruches.

Am 30.07.2024 gelang es zunächst mehreren Tätern durch Einwerfen einer Türverglasung in das kleine Lebensmittelgeschäft in der Straße An der Kirche einzudringen und aus dem Geschäft Zigaretten, Spirituosen und Energydrinks im Gesamtwert von 1500 Euro zu stehen. Noch am Folgetag ergaben schnelle polizeiliche Ermittlungen einen Tatverdacht gegen 4 Jugendliche. Bei anschließenden Durchsuchungen an den Wohnanschriften in Dörphof, Wapelfeld und Neumünster konnten große Teile des Diebesgutes sichergestellt werden.

In der Nacht zu heute wurde wieder der Lebensmittelmarkt in Karby von zunächst unbekannten Tätern angegangen, indem die Türglasscheibe eingeworfen wurde. Wieder wurden Zigaretten und E-Zigaretten entwendet.

Anhand einer aufmerksamen Zeugin konnten Hinweise auf vier Jugendliche erlangt werden, die offenbar den Bus in Richtung Kappeln genommen hatten. Tatsächlich konnte die Polizei in Kappeln vier Jugendliche mit Diebesgut anhalten.

Drei der vier Täter ( 13, 13, 14 und 15 Jahre alt ) waren auch beim ersten Einbruch dabei.

Das gesamte Diebesgut aus der Nacht zu heute wurde sichergestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

