Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240807-5-pdnms Festnahme von gewerbsmäßigen Ladendieben in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Am 05.08.2024 gegen 15.30 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie sich auf dem Lidl Parkplatz in der Sauerstraße in Eckernförde mehrere Personen auffällig verhielten, drei Männer stiegen mit prallgefüllten Rucksäcken in zwei PKW auf dem Parkplatz von Lidl, nachdem diese Männer aus dem Lidl-Markt kamen.

In den Fahrzeugen zogen sich dann zwei Männer um und gingen danach erneut mit zwei Rucksäcken in den Discounter.

Später stiegen dann diese beiden Männer wieder mit prallgefüllten Rucksäcken in ein Fahrzeug. Durch die zwischenzeitlich informierte Polizei konnten beide Fahrzeuge nach dem Wegfahren angehalten und kontrolliert werden.

Es konnten drei aus Rumänien stammende Männer, 21, 22 und 50 Jahre alt, überprüft werden. In den überprüften Fahrzeugen befand sich diverses Diebesgut im Wert von über 700 Euro, dieses stammte aus dem Lidl-Markt.

Alle drei Männer wurden festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Kiel zugeführt.

Am gestrigen Tag wurden die drei Männer dem Haftrichter beim AG Kiel vorgeführt, zwei von dem Männer sitzen jetzt in U-Haft in der JVA Kiel, der dritte Mann wurde mangels Haftgründen entlassen.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell