Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Glastür aus der Verankerung gerissen - 34-Jähriger stiehlt gleich zweimal Getränke aus Bahnhofsgeschäft

Bielefeld (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (4. Februar) hat ein 34-jähriger Mann im Hauptbahnhof Bielefeld eine Glastür des DB-Stores aus der Verankerung gerissen und mehrere Getränkedosen gestohlen.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den alkoholisierten Täter mit dem Diebesgut nach einem Zeugenhinweis auf dem Bahnhofsvorplatz und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den lettischen Staatsangehörigen ein.

Getreu der Binsenweisheit "Der Täter kehrt immer an den Tatort zurück" sahen die Bundespolizisten nur wenige Stunden später auf den Livebildern der Videoüberwachung, wie der Mann die behelfsmäßig gesicherte Glastür zur Seite schiebt und erneut in das Ladenlokal geht. Noch in der Haupthalle wird der Wiederholungstäter mit drei Dosen Bier festgestellt. Nach Einleitung eines weiteren Strafverfahrens wurde dem 34-Jährigen ein Platzverweis für den Hauptbahnhof Bielefeld erteilt.

